Após Zé Neto pagar promessa em cima de burro, Luisa Mell dispara: ‘Vai a pé’

Após o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, decidir pagar uma promessa partindo em romaria em cima de um burro de Londrina, no Paraná, até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, em um trajeto de cerca de 800 km, Luisa Mell criticou a atitude do cantor.

“Fico sabendo agora que um cantor, Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa sei lá do quê, e aí para pagar a promessa, ela vai em cima de um burro andando 1.180 km. Juro, não dá para acreditar. Não foi você quem fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio”, diz a apresentadora e ativista.

“Todos os anos eu mostro aqui as tragédias que acontecem nessas romarias. O estado lamentável, deplorável [dos animais]. Burros, cavalos morrem todos os anos. Sofrem horrores. Sério, vocês acham que Deus gosta disso? Não”, continua Luisa.

A apresentadora faz questão de dizer que aceita todas as religiões, que cada um faz o que quer, mas que essas promessas não deveriam envolver animais.

“Quer fazer promessa, faz você, paga você. Esse negócio devia ser proibido. Ô, Zé Neto, sério, vai você andando, vai de bicicleta. Aí sim é pagar promessa, sabe. O burro não tem nada a ver com isso, cara. Pessoa pública devia dar exemplo”, dispara a apresentadora.

