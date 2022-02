Após xingar Raul Seixas, Ed Motta é detonado por internautas

Após Ed Motta gerar polêmica ao xingar o saudoso cantor Raul Seixas, que faleceu em 1989, durante uma live que participou no Youtube na última sexta-feira (18), o sobrinho de Tim Maia foi detonado na internet por criticar um dos principais nomes da música nacional.

“Não tenho de falar de Raul Seixas. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele: ele foi funcionário de gravadora. Ou seja: ele trabalhou contra os colegas. Então, fuc*… Não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas”, disse Motta.

Na transmissão, ele ainda reclamou dos fãs que pedem para cantar músicas de Raul Seixas nos shows: “Era uma put* de uma merda. Ruim pra cara*** musicalmente, de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara era um idiota. Um funcionariozinho de gravadora gravando uns discos de merd*. Nego vem: ‘toca Raul’. Porr*, que que é isso, bicho? Cara desqualificado de tudo”.

“Um músico, um musiquinho que trabalhou em gravadora? Bando de bandido. Trabalhou para advogar contra os colegas. Vocês não sabem disso, né? Mas esse cara trabalhou em gravadora. Foi funcionário da CBS. O rock and roll Raul Seixas foi funcionário da CBS/Sony”, finalizou Ed Motta na ocasião.

Revoltados com as falas do artista, os fãs e admiradores de Raul Seixas detonaram ele na rede social. “Raul Seixas morreu a mais de 30 anos e até hoje falam dele. Ed Motta ainda está vivo e ninguém nem lembra quem é”, disparou um internauta. “Raul Seixa tá mais vivo que Ed Motta”, reagiu outro. “O Ed Motta precisa dar um pouco de bunda e arrumar um vinho que combine com chupar rola para ornar a ocasião. Pronto, falei”, escreveu uma terceira seguidora no Twitter.