Após volta ao mundo, navio Vespucci prepara retorno à Itália

ROMA, 27 JAN (ANSA) – A Itália se prepara para receber o veleiro “mais belo do mundo”, o navio-escola Amerigo Vespucci, que realiza a volta ao mundo desde julho de 2023. Para isso, a embarcação deve realizar 14 paradas no Belpaese e duas no exterior, antes de chegar ao porto final, em Gênova, em 10 de junho.

A viagem do Vespucci “foi um feito extraordinário”, afirmou o chefe de Estado Maior da Marinha italiana, Enrico Credentino, acrescentando que o navio começará seu retorno “em Trieste, em 1º de março, passando por 14 portos das “principais cidades italianas”, além de Durazzo, na Albânia, e Malta.

A festa na capital do Friuli Veneza Giulia será feita em conjunto com a Barcolana, a histórica regata internacional de vela.

“Pela primeira vez, Barcolana organizará um parada de barcos a vela, mas também a motor e a remo para homenagear o navio Vespucci”, informou o presidente da regata, Grignano Mitja Gialuz, durante a apresentação das paradas do “Tour Mediterrâneo” da embarcação com transmissão ao vivo pela Ansa.it.

Em seu discurso, Gialuz explicou que a Barcolana “partirá em 1º de março em frente ao farol Vitória” e “irá ao encontro do Vespucci para acompanhá-lo até o porto”. “Estaremos cheios de vontade de agradecer pelo tour que fortaleceu o orgulho italiano em todo o mundo”, falou.

Já Luca Andreoli, CEO da Difesa Servizi, do Ministério da Defesa, anunciou que a exposição itinerante na embarcação, conhecida como Villagio Italia “irá se transformar no Villaggio na Itália”.

Por fim, Credentino explicou que Vespucci chegará a Gênova, na Ligúria, em 10 de junho por ser o “Dia da Marinha”. (ANSA).