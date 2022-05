Após vitória, Zé Ricardo destaca estratégia do Vasco e elogia empenho do elenco: ‘A equipe perseverou’

Depois de um péssimo primeiro tempo, o Vasco subiu de produção com as entradas de Palacios, Figueiredo e Juninho, e conquistou a segunda vitória na Série B ao bater o CSA por 1 a 0, em São Januário. Na coletiva, o técnico Zé Ricardo exaltou a perseverança do elenco, que lutou até o fim e conseguiu a vitória encostando no G4 da competição.

Zé Ricardo enalteceu entrega do elenco vascaíno (Daniel Ramalho/Vasco)

– Estudamos bem o adversário. Eles têm uma equipe que trabalha muito os cruzamentos. Se não me engano é a primeira ou segunda equipe com mais cruzamentos na área. Esperava a entrada do Dalberto pelo lado direito e entendia que o Edimar era importante na leitura dessas bolas longas. E ele foi muito bem a meu ver, fez uma partida impecável. A ideia do Getúlio foi para que a gente pudesse fortalecer a nossa bola aérea defensiva e ter uma sobrecarga junto com o Raniel. com posse de bola, ele se projetar nas costas do Diego Renan, que é um lateral com tempo de bola muito bom, mas um pouco mais baixo – disse, e emendou:

– E a gente poderia levar vantagem por ali. Acho que o Getúlio começou bem a partida. Mas a partir de um ou dois erros perdeu um pouco a concentração. Tentou fazer a marcação de uma forma um pouco ansiosa tentando fazer as boas jogadas. E depois desse momento, a gente perdeu o controle no primeiro tempo. Acho que nos primeiros vinte e cinco minutos estava acho que o jogo estava estudado, mas dentro da estratégia que nós esperávamos Os dois meias deles projetando muito jogo nas costas dos nossos laterais e nós conseguindo anular isso – completou:

– Mas é uma equipe difícil de ser batida, com bons jogadores, bem trabalhada. A gente sabia que seria um jogo complicado e que teríamos que estar concentrados. eu pedi no intervalo que a gente não entrasse nas críticas que aconteceram no final do primeiro tempo e que a gente entrasse na estratégia que a gente tinha trabalhado. Trabalhamos as substituições para crescer caso precisássemos – acrescentou.

O Vasco não iniciou bem a partida e saiu de campo sendo criticado pela torcida no primeiro tempo. Na etapa final, as entradas de Carlos Palacios, Juninho e Figueiredo fizeram com que a equipe tivesse mais força ofensivas e saísse com os três pontos. Zé Ricardo explicou o momento desses três jogadores e voltou a elogiar a equipe.

– O Juninho voltou de contusão e entrou bem. O Palacios como todos sabem está se recondicionando e a cada dia melhor. O Figueiredo todos conhecem, mas eu queria guardar ele para o segundo tempo porque é um jogador muito potente e pode fazer o lado do campo perfeitamente e também pode apoiar o Raniel. Ajuda na bola parada. um jogo pensado como todos são. Dentro da estratégia. Tem horas que dá certo , tem horas que não. Fiquei feliz pelo empenho, como falei, É uma equipe que perseverou mais do que nunca foi resiliente, se concentrou exclusivamente no que tinha que fazer na partida – finalizou.

