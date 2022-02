Após vitória, VP do Botafogo destaca ‘garotos bons de bola’ e exalta base: ‘Trabalho de superação’ Botafogo venceu o Madureira por 4 a 2 pelo Campeonato Carioca; em rede social, Vinícius Assumpção destacou entrada de garotos criados nas categorias de base do clube

Os garotos roubaram a cena no Botafogo. Enquanto o clube ainda não recebeu o aporte financeiro de John Textor, os garotos criados nas categorias de base vão tendo cada vez mais espaço. Na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira nesta quinta-feira, pelo Campeonato Carioca, não foi diferente.

Raí, Matheus Nascimento e Jonathan Silva tiveram participações diretas em gols do Alvinegro. Nas redes sociais, Vinícius Assumpção, vice-presidente geral do Glorioso, exaltou o trabalho feito nos times inferiores do Glorioso, apesar de reconhecer as dificuldades.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW



– A chegada de vários garotos bons de bola no profissional do Botafogo, só reafirma o belo trabalho de superação feito pelo gerente da base, Cristiano (Tiano) e sua equipe. Melhoramos a estrutura que encontramos no início da gestão, mas ainda é aquém das necessidades. Parabéns! – escreveu.

O Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Nova Iguaçu às 21h, no Estádio Nilton Santos.

E MAIS:

Saiba mais