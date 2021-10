Após vitória sobre o Confiança, Gabriel Pec exalta torcida do Vasco e afirma: ‘A gente vai subir’ Atacante entrou no segundo tempo e participou dos dois gols que deram a terceira vitória seguida para o Cruz-Maltino na Série B do Brasileirão

Na noite deste domingo, o Vasco venceu o Confiança por 2 a 1 no Batistão, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão, e segue embalado rumo ao G4. Após o jogo, o atacante Gabriel Pec, que participou dos dois gols do Cruz-Maltino, exaltou o apoio da torcida e afirmou que o time subirá para a primeira divisão. De acordo com o camisa 11, o Vasco tem demonstrado um jogo qualificado e com resultado.

– Primeiramente, quero agradecer a Deus e ao professor Diniz pela oportunidade, que está confiando muito em mim, e à essa torcida maravilhosa que nos apoiou do início ao fim. Com a volta da torcida, a gente ficou muito mais forte, eles nos apoiam a todo o momento. Desde quando o professor Diniz falou, a gente só fala no acesso e a gente vai subir porque a gente vem demonstrando um jogo bem qualificado e mostrando o resultado – afirmou Gabriel Pec ao Premiere.

Com o resultado, o Vasco conquistou a terceira vitória seguida na Série B, um feito inédito para o time nesta edição do campeonato. Pec lembrou que o time tinha dificuldade para conseguir essa sequência de vitórias e, mais uma vez, ressaltou que o apoio da torcida foi fundamental para essa arrancada.

– Quando voltou a torcida, a gente ganhou muito mais força porque eles apoiam a gente do início ao fim. É isso, a gente vai brigar porque o nosso único foco é o acesso. Essas três vitórias seguidas são importantes porque a gente vinha batendo nessa tecla. A gente sempre ganhava uma, duas e aí na terceira ou a gente empatava ou perdia. Mas, agora, Graças a Deus a gente embalou e, se Deus quiser, vai ser só vitória.

Em busca da quarta vitória seguida, o Vasco volta a campo no próximo sábado, às 21h, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão. A partida é válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

