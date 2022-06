Após vitória sobre Juventude, Vítor Pereira assume erro na derrota para o Cuiabá

Após a vitória sobre Juventude, por 2 a 0, neste sábado, na Neo Química Arena, o técnico Vítor Pereira assumiu a responsabilidade pela derrota para o Cuiabá, na terça-feira passada, demonstrando incômodo com o resultado que custou a liderança do campeonato.

“Não temos um super elenco, de tirar um e colocar outro. O que precisamos é nos manter vivos e nos recuperar logo depois da derrota como fizemos hoje. Faço mea culpa (pela derrota contra o Cuiabá). Mas vejo Guardiola falhar, vejo o Klopp falhar, às vezes até em finais, como é que eu não vou falhar também”, disse o treinador português.





“Às vezes imagino o jogo e depois acontece outra coisa”, disse Vítor Pereira, em entrevista coletiva. “Temos que assumir que fizemos mal jogo e temos que reagir sempre em seguida. Mas aqui sofremos juntos, rimos juntos, temos responsabilidade juntos”, continuou o comandante corintiano.

Vitor Pereira ainda elogiou a mudança de postura de seus comandados contra a equipe gaúcha, atual vice-lanterna do Brasileiro. “Lá (contra o Cuiabá) ficamos muito aquém do que podemos fazer. Hoje fizemos um jogo diferente, com dinâmica, só faltaram mais gols. Fomos mais reativos”, concluiu.

Vítor Pereira também comentou a saída do atacante Jô, que acertou a rescisão de contrato esta semana depois de o atacante ter sido filmado em um pagode durante o confronto contra o Cuiabá e, em seguida, ter faltado ao treino. Após a polêmica nas redes sociais, jogador e clube finalizaram o contrato.

“Sobre o Jô, eu lamento (a saída). Tínhamos uma relação com o Jô de confiança e compromisso. Tivemos a primeira situação e o compromisso era não acontecer de novo, a falta de profissionalismo”, afirmou. “Lamento muito porque ele tem características muito importantes, mas o comportamento que se repete se torna padrão. Mas quando a imagem do clube, espírito de grupo é afetado, não tem outra solução. Para mim não havia outra solução que não fosse essa”, afirmou. “Perdemos um amigo e agora temos que reinventar soluções. Atacar com outra forma. Jogadores importantes são os que estão”, completou.