Após vitória sobre a Caldense, Fred pede ‘mesma pegada’ ao Cruzeiro em mata-mata

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre a Caldense, o atacante Fred comemorou o resultado que manteve o Cruzeiro na segunda colocação na fase de classificação do Campeonato Mineiro e chamou a atenção para a semana decisiva do time.

A equipe celeste joga as quartas de final contra o Patrocinense no final de semana e, na quarta-feira, recebe o Deportivo Lara, em partida adiada da segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

“Estamos fazendo uma temporada boa. Temos evoluindo na hora certa. Vamos entrar em uma fase decisiva e precisamos entrar com a mesma pegada para manter as vitórias. Precisamos minimizar os erros. Mas nosso time está preparado. É focar no Patrocinense e depois na Libertadores. Vamos ter uma semana decisiva”, disse Fred.

Único invicto no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entra como grande favorito para pegar o Patrocinense, mas terá um desfalque importante para o jogo, pois perdeu o volante Henrique, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Por outro lado, Mano Menezes recuperou a confiança de Marquinhos Gabriel. Ex-meia de Corinthians, Santos e Palmeiras, o jogador marcou o seu primeiro gol com a camisa celeste, ao bater com categoria no ângulo. O outro gol da partida foi marcado por David.

Com a vitória, o Cruzeiro terminou na segunda posição, com 25 pontos, três atrás do arquirrival Atlético. O Patrocinense ficou em sétimo, com 12.