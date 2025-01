Após vitória, Sinner diz estar confiante sobre caso de doping

ROMA, 13 JAN (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, disse nesta segunda-feira (13) que está “otimista” com o desfecho do caso de doping que será tema de um depoimento no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em 16 e 17 de abril.

Sinner testou positivo duas vezes para o anabolizante clostebol em 2024, mas foi poupado de um gancho após ter comprovado que absorveu a substância acidentalmente, através de um creme usado por um de seus massagistas para tratar um machucado nas mãos.

A Agência Mundial Antidoping (Wada), contudo, apelou contra a absolvição do tenista, anunciada por um tribunal independente acionado pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia), e ainda busca uma suspensão de até dois anos para o italiano.

“Todos nós passamos por momentos bons e momentos difíceis.

Este não tem sido um período fácil para mim, mas estou otimista”, declarou Sinner após a vitória em sua estreia no Aberto da Austrália sobre o chileno Nicolás Jarry por 3 sets a 0.

“Sempre me disseram que não era culpa minha, que não tive intenção e que a quantidade que eu tinha no corpo era tão baixa que não teria acontecido nada. Eu sei o que aconteceu, sei a verdade, então muda pouco para mim”, acrescentou. (ANSA).