Após vitória no clássico, São Paulo se reapresenta mirando Copa do Brasil

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda, feriado de 12 de outubro, após folga no último domingo. O próximo compromisso é diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, e Gabriel Sara volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

O meio-campista levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO e cumpriu suspensão contra o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o resultado por 2 a 0 no Choque-Rei, em pleno Allianz Parque, deu fôlego para a equipe, que vai em busca de seu primeiro troféu na Copa do Brasil.

O confronto acontecerá na quarta-feira, às 19h15, na Arena Castelão, que será o pontapé inicial das oitavas de final da competição. O jogo da volta será dia 25 de outubro, um domingo, no estádio do Morumbi, às 20h30.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, aparecem, além de Gabriel Sara, Igor Vinicius, Vitor Bueno (autor do segundo gol no sábado), Bruno Alves, Diego Costa, Daniel Alves, Tchê Tchê e Rojas. O equatoriano, aliás, está em período de transição após graves lesões no joelho.

O Tricolor enfrentará o Fortaleza na quarta, time comandado por Rogerio Ceni, ídolo do clube e que já comandou a equipe, mas acabou demitido. Fernando Diniz, criticado após a eliminação precoce na Libertadores, muniu-se de uma sequência positiva (três jogos sem perder) para conquistar um bom resultado fora de casa. O jogo acontecerá às 19h15, na Arena Castelão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também