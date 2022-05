Após vitória no Brasileirão, Palmeiras se reapresenta já de olho no Deportivo Táchira Verdão voltou de Caxias do Sul durante a madrugada e treinou na manhã deste domingo para virar a chave e pensar na última rodada da fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras, depois de ter vencido o Juventude por 3 a 0, no último sábado, em Caxias do Sul, voltou a São Paulo na madrugada e treinou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, em preparação para a partida desta terça-feira, contra o Deportivo Táchira-VEN, às 21h30, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Libertadores.





Na atividade, os jogadores que atuaram por mais tempo no duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro fizeram trabalho regenerativo na parte interna do centro de excelência.

O restante do grupo foi a campo e a, princípio, participou de um trabalho técnico com duas equipes: uma tinha o objetivo de marcar gols em uma baliza com goleiro, enquanto a outra tinha de alcançar três mini-metas dispostas nas extremidades e na parte central do gramado. Na sequência, houve uma movimentação também técnica, mas com duas metas normais.

Suspenso contra o Juventude por conta do terceiro amarelo, o zagueiro Gustavo Gómez treinou com os companheiros. Luan e Gabriel Veron deram sequência aos seus cronogramas individualizados, enquanto Mayke, Piquerez e Jailson realizaram tratamento com membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e da flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Verdão volta a treinar nesta segunda-feira, às 11h. Atual bicampeão continental, o Alviverde ostenta a melhor campanha da atual edição do torneio, com 15 pontos (decorrentes de cinco vitórias em cinco rodadas), 21 gols marcados, dois sofridos e um saldo de 19.

Caso vença o rival venezuelano, o Palmeiras registrará a melhor campanha da história da fase de grupos, superando o Boca Juniors-ARG de 2005, que somou 18 pontos, mas com um saldo de 17.

Na última rodada, com o triunfo por 1 a 0 sobre o Emelec-EQU, o Palmeiras igualou o River Plate-ARG, com 21 bolas na rede, como o melhor ataque da história da fase de grupos da competição. Caso faça ao menos um gol na terça, o Verdão – que detém no momento o recorde histórico de visitante mais indigesto, com 18 partidas (13 vitórias e cinco empates) – se isolará também nesse quesito.

