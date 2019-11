Após vitória na Ressacada, Everson ainda confia no Santos na caça do Flamengo

Apesar do fraco futebol apresentado pelo time do Santos na vitória sobre o Avaí, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio da Ressacada, por 2 a 1, Everson confia que o time da Vila Belmiro ainda possa buscar o título do Campeonato Brasileiro.

“Nosso intuito é vencer todos os jogos que temos pela frente. Vamos pensar no Goiás, jogo difícil”, disse o goleiro ainda no gramado em Florianópolis, onde o time somou a 18.ª vitórias, após 31 rodadas. Com o triunfo, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli alcançou os 61 pontos, dez atrás do líder rubro-negro.

“Vamos buscar outra vitória em Goiânia e ver depois se nos aproximamos do Flamengo ou se buscamos a vaga na Libertadores”, disse Everson, referindo-se ao fato de que os quatro primeiros times garantem um lugar na fase de grupos da principal competição sul-americana.

Depois do jogo com o Goiás, o Santos vai fazer dois jogos em casa: São Paulo e Cruzeiro. Na sequência, o time santista enfrenta o Fortaleza (fora), Chapecoense (casa), Athletico-PR (f) e Flamengo (c).