Após vitória na estreia, Carille diz que Santos tem elenco e não só um time

O técnico Fábio Carille elogiou o elenco do Santos após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste sábado, na estreia no Campeonato Paulista. “É um grupo muito bom, um grupo equilibrado. A gente sabe que para cumprir um objetivo não basta ter time, tem que ter um elenco.”

A declaração veio após um pedido para analisar dois reforços: Otero e João Schmidt. “O Otero foi meu atleta na Arábia Saudita. Conheço bem. Tem muito potencial, bate muito bem na bola e cumpre função. É muito agressivo. É um jogador que vai ser muito importante na temporada”, disse Carille sobre o autor do gol da vitória. “A gente confia muito nele.”

Sobre o volante, o treinador afirmou que ele também pode armar jogadas do time. “Além de ser um jogador voluntarioso, ele tem uma qualidade técnica muito grande. Com aquele pezinho esquerdo, consegue ser armador.”

Para o técnico, seu time foi mal no primeiro tempo. “Foi muito lento, o que facilita para quem marca. Esta foi a principal cobrança no intervalo: fazer bola circular mais rápido”, afirmou o técnico, citando a parte física como uma questão relevante. “Na parte final, eles colocaram dois atacantes mais agressivos, ainda mais rápidos, para jogar em cima do nosso cansaço.”

Carille disse que o Santos ainda tem muita coisa para melhorar, mas está satisfeito pelo fato de o time ter suportado a pressão de um time mais bem preparado fisicamente. “Agora a nossa próxima decisão será contra a Ponte Preta”, afirmou. O jogo contra o time de Campinas acontece na quinta, na Vila Belmiro.

