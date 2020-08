Após vitória, Léo vê Cruzeiro aguerrido e promete evolução por acesso

Capitão do Cruzeiro, Léo permaneceu na equipe nesta nova realidade, após rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com a clara missão de ajudar a levar o clube de volta à elite do nacional. No entanto, o plano ficou mais difícil com a perda de seis pontos na Série B por uma dívida na Fifa. Na noite desta terça-feira, o zagueiro foi essencial na vitória celeste sobre o Guarani por 3 a 2, no Brinco de Ouro da Princesa.

Léo fez o terceiro gol da equipe mineira, o seu 22º com a camisa celeste, em mais de 380 jogos. esta vez, o tento veio logo depois do gol de empate do Guarani. O zagueiro subiu no segundo andar para, de cabeça, dar o triunfo ao time mineiro.

“Sabíamos que o jogo seria disputado, aguerrido. O time deles gosta de ficar com a bola, soubemos controlar esse o ímpeto. Nosso time se doou bastante, foi bastante efetivo nas chances que teve, mas a equipe vem evoluindo a cada jogo e a cada treino. Hoje, foi um sinal de muita garra e concentração, com todo mundo junto para alcançar nossos objetivos, falou.

O defensor falou do poder de reação da equipe e deixou claro o objetivo da equipe: o acesso. “Esse espírito é bom de poder reagir, de enfrentar as adversidades. É muito importante. Feliz por ter marcado o gol e ajudado os companheiros. Passo a passo, vamos galgando em busca do nosso grande objetivo ao final do ano”, concluiu.

Com o resultado, o Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento e zerou a pontuação, podendo iniciar definitivamente sua trajetória na Série B diante do Figueirense neste domingo, às 16h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

