Após vitória, jogadores do Flamengo reforçam busca pelo título e miram confronto com o Palmeiras

O Flamengo derrotou o Goiás por 3 a 0 na Serrinha, em Goiânia, e voltou a sorrir no Brasileirão. O Rubro-Negro quebrou uma sequência de três tropeços na competição e se aproximou novamente da briga pelo título. Com a vitória, a equipe subiu para a quarta colocação, com 52 pontos – cinco a menos do que o líder São Paulo.

Pedro celebra gol sobre o Goiás (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Em vídeo publicado nas redes sociais do Flamengo após a partida, o atacante Bruno Henrique elogiou a atuação da equipe e destacou a dedicação e entrega dos companheiros (veja no vídeo acima).

– Muito feliz pela vitória, pela dedicação, pela entrega. Nosso time está de parabéns pela performance dentro de campo. Temos aí uma maratona de jogos fora do Rio. Que a gente possa, cada vez mais, crescer e buscar os nossos objetivos. Agora, é descansar, porque quinta-feira a gente tem um jogo muito difícil. A gente vai com essa mesma garra para poder vencer essa partida.

Outro que elogiou o desempenho da equipe foi o goleiro Hugo Souza. De volta ao time titular, o jovem teve atuação segura e ressaltou a importância da vitória para recuperar a confiança. Segundo ele, apesar dos maus resultados recentes, o objetivo do Flamengo no Brasileirão continua sendo o título.

– Feliz por voltar a vencer, feliz pelo desempenho da equipe, também pelo meu desempenho individual, pois foi importante para ajudar na vitória. Feliz por ajudar o time. Já falei muito nessa palavra, mas é o sentimento que define: felicidade. Isso é o que estávamos precisando, para retomar a confiança para a sequência de jogos que nós temos.

– Espero que a gente consiga alcançar mais vitórias e ir em busca do objetivo maior, que é o título. Nós vamos forte, vamos buscar até o final. Até porque, nós somos o Flamengo e não queremos deixar este título passar. Felicidade define. Agora, é continuar buscando, continuar lutando, para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma possível.

Por fim, foi a vez de Pedro dar a sua visão da partida. O artilheiro do Flamengo na temporada saiu do banco no segundo tempo e marcou o terceiro gol rubro-negro na vitória. Além de celebrar a quebra da sequência de tropeços, o atacante já projetou o confronto direto com o Palmeiras, na próxima rodada.

– Foi um jogo muito importante para a gente. Vínhamos de três partidas sem vencer, o Flamengo não pode passar por isso. Graças a Deus, conseguimos a vitória em um jogo difícil contra o Goiás. Esse resultado nos dá uma motivação a mais para enfrentar o Palmeiras na quinta-feira. Tenho certeza que a gente vai lá buscar a vitória para subir ainda mais na tabela e buscar o título.

