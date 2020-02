Após vitória, jogadores do Atlético-MG pedem calma para torcida e prometem reação

A sensação era de alívio entre os jogadores do Atlético-MG após a vitória por 1 a 0 sobre a URT, neste domingo, em Patos de Minas (MG), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe vinha de uma sequência de dois empates seguidos no Estadual e de derrota na estreia pela Copa Sul-Americana.

No meio da semana, o Atlético-MG perdeu por 3 a 0 para o Unión, da Argentina, em Santa Fé. A partida de volta só acontece no próximo dia 20. No Campeonato Mineiro, o time lidera sozinho a competição com 11 pontos, na frente de Cruzeiro (com um jogo a menos) e Caldense, ambos com 10.

O zagueiro Gabriel foi um dos poucos que jogaram na última quinta-feira e que foram a campo neste domingo. O técnico venezuelano Rafael Dudamel optou por um time misto por conta do desgaste das viagens. “Esta vitória foi muito importante para nós pelo campeonato e por tudo que ela envolveu. Vínhamos de uma derrota dolorosa e reagimos. Estamos nos reerguendo e peço calma para nosso torcedor. Sabemos que temos que corrigir algumas falhas, mas aos poucos vamos nos acertando”, explicou.

O volante Alan também mostrou alívio com o resultado. “Precisávamos da vitória e ela vai nos dar força e motivação para buscarmos bons resultados durante a temporada”, disse.

O lateral-direito Patrick se mostrou preocupado com o desgaste das viagens. Em função do mau tempo, a delegação do Atlético-MG teve dificuldade pra voltar da Argentina e depois para chegar a Patos de Minas. E nesta quarta-feira estreia na Copa do Brasil contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

“É mais uma viagem longa e temos sofrido muito com isso. Mas nossa equipe tem mostrado que tem força para superar isso e buscar boas coisas no ano. Cada jogo é uma decisão, estamos fortes e o torcedor começa a acreditar na gente”, comentou.