Após vitória, Flamengo trabalha no Ninho de olho no Flu; veja imagens! Elenco rubro-negro trabalhou no CT neste domingo visando o jogo de quarta, no Maracanã

Não há tempo para descanso. Horas depois de vencer o Fortaleza no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT na manhã deste domingo e realizou a primeira atividade visando o clássico de quarta, contra o Fluminense. Confira as imagens divulgadas pelo clube abaixo.

O Fla-Flu será disputado às 21h30 e o time de Domènec Torrent, como visitante, buscará a quarta vitória consecutiva. O treinador realizará novas mudanças no time titular – seguindo com o rodízio que considera fundamental para os atletas manterem o bom desempenho físico e técnico. Depois de iniciar o jogo contra o Fortaleza entre os reservas, Gabriel Barbosa deve retornar aos 11 iniciais.

Na atividade desta manhã, os titulares diante do Fortaleza realizaram trabalho regenerativo enquanto os demais, como Diego Ribas e Gabigol, trabalharam no gramado. Pedro Rocha, que deixou o jogo com dores na coxa esquerda, passou por uma reavaliação junto ao departamento médico, mas o clube ainda não informou sobre a condição do atleta que havia entrado na etapa final do jogo.

