Após vitória, Flamengo desembarca no Rio de Janeiro e ganha folga; reapresentação é na sexta-feira

Depois da vitória de 3 a 1 em cima do São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira. O elenco foi liberado após o desembarque no aeroporto do Galeão e ganhou o dia de folga. A reapresentação será nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu.

O próximo compromisso do clube rubro-negro é no domingo, às 18h, contra o Botafogo, no Nilton Santos. Dorival Júnior e a comissão técnica terão dois dias de preparação antes do clássico, válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

A folga vem depois de uma sequência desgastante de três jogos decisivos longe do Rio de Janeiro. Antes do duelo com o São Paulo no Morumbi, o Flamengo enfrentou o Athletico, pelas quartas da Copa do Brasil, e o Palmeiras, pelo Brasileirão.

A vitória desta quarta-feira foi o 13º jogo seguido sem derrota para o clube rubro-negro. A equipe encaminhou a vaga na decisão da Copa do Brasil e agora voltará as atenções para a disputa do Brasileirão. Atualmente, o Fla está em terceiro lugar, com 40 pontos – nove a menos que o líder Palmeiras.

