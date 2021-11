Após vitória em Gre-Nal, Taison provoca gremistas: ‘Vai estar na B’; Vídeo

Em jogo marcado pela briga ao fim da partida, o Internacional venceu o seu maior rival, Grêmio, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória dos colorados deixou o tricolor gaúcho com a situação ainda mais complicada na zona de rebaixamento.

Com gol de Taison, o Internacional venceu o jogo por 1 a 0 e terminou a rodada na sétima posição, com 44 pontos. O Grêmio, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, ocupando a décima nona colocação.

No apito final da partida, Patrick, do Internacional, pegou caixões, que estavam pintados com as cores gremistas e com dizeres da Série B, e correu com os objetos pelo gramado. Após a cena, jogadores do ‘imortal’ foram atrás do atleta e uma briga generalizada começou. A ação provocou a expulsão de Patrick e Bruno Cortez, lateral do Grêmio.

As provocações não pararam por aí. Depois de deixar o Beira-Rio, Taison, autor do gol da partida, foi flagrado em um carro, cantando que o rival estaria na série B do próximo ano se dependesse dele. “Arerê, se depender de mim vai estar na B”, cantou.

Confira:

Taison provocando o Grêmio: “Arerê, se depender de mim vai estar na B!” pic.twitter.com/Q2lC3uOkrV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 7, 2021

