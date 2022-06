Após vitória em clássico, Fluminense provoca Botafogo e John Textor nas redes sociais Tricolor provocou o rival com publicações em inglês e adaptou o slogan do Alvinegro

O clássico vovô deste domingo terminou com triunfo tricolor. No Estádio Nilton Santos, o Fluminense venceu o Botafogo, por 1 a 0, com gol de Manoel. Depois dos 90 minutos, o clube das Laranjeiras provocou o rival e o dono da SAF, John Textor, através de brincadeiras no Twitter. A comunicação, inclusive, fez uma paródia do lema do Alvinegro para comemorar os três pontos.





Slogan da SAF, a “Time to set fire” se tornou “Time to say Flu” nas redes sociais do Tricolor. Além disso, os administradores da página parabenizaram os jogadores em inglês e relembraram uma antiga música da torcida que provoca o Botafogo. O clube também mobilizou a torcida pela associação em massa, outra disputa sadia entre as instituições.

Com o resultado, o Tricolor passou a acumular 21 pontos e retornou ao G6. O Fluminense volta a entrar em campo no sábado, às 16h30, contra o Corinthians, no Maracanã. A partida será válida pelo Brasileirão e os ingressos já estão à venda para sócios.

