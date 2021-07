Após vitória em clássico, Deyverson reforça bom momento: ‘Temos de aproveitar’

Desde que retornou ao Palmeiras, Deyverson tem recebido elogios de torcida, companheiros e comissão técnica do clube. Neste domingo, o atacante não balançou as redes, mas teve importantes participações nos gols e jogadas de ataque da equipe alviverde na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a liderança do torneio nacional, Deyverson tratou de valorizar o elenco e o trabalho feito em conjunto por todos os membros do futebol palmeirense. O centroavante aplaudiu o momento vivido pelo grupo e disse que o Palmeiras precisa aproveitar a boa fase que vive, com a sequência de cinco vitórias consecutivas.

“O grupo está de parabéns pela dedicação, pelos treinos. Tem times fortes no Brasileiro, futebol é momento e temos de aproveitar agora. Cinco vitórias seguidas, um adversário forte, é um trabalho de um grupo. Somos uma família, vamos continuar assim, com esta dinâmica que o professor está nos passando. Ganham os que estão dentro e também os que estão fora de campo”, analisou o atacante.

Sem poder contar com Luiz Adriano, que convive com instabilidade física e um edema no joelho direito, o técnico Abel Ferreira tem explorado as melhores virtudes de Deyverson. O português pediu à diretoria a contratação de um jogador para a função no início da temporada. Como não foi atendido, precisou se contentar com Deyverson e a possível volta de Miguel Ángel Borja, que encerrou nesta sexta-feira sua participação na Copa América com a seleção colombiana.

Na 12ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, a equipe alviverde visita o Atlético Goianiense. Antes, as atenções estarão voltadas para a Copa Libertadores. O Palmeiras defende o título da competição continental e inicia a fase de oitavas de final na quarta-feira, às 19h15, diante da Universidad Católica, em Santiago.

