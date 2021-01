Após vitória dramática no Gre-Nal, Edenílson avisa: ‘Inter ainda não ganhou nada’

Pés no chão. Essa foi a definição encontrada para a análise de Edenílson em entrevista após a vitória do Internacional diante do Grêmio por 2 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de toda euforia, com o segundo gol marcado aos 52 minutos da etapa final, o volante se mostrou frio e deixou claro que ainda nada foi conquistado.

“Para aí! Acho que representa muita coisa. Temos passado nos últimos anos. Trabalhamos todos os dias. Estou há mais tempo e sei a responsabilidade que é. Fico muito feliz em contribuir. Esperamos coroar no final. Seguiremos trabalhando. Viramos um jogo que parecia perdido, mas não ganhamos nada ainda”, falou o volante.

Curiosamente, a última vitória do Internacional em clássico teve como herói o próprio Edenílson. Foi dele o gol do triunfo por 1 a 0, no dia 9 de setembro de 2018. Na época, o time colorado assumia a liderança na 24.ª rodada do Brasileirão, que acabou com o título do Palmeiras. Após o duelo, a equipe colorada não venceu mais o Grêmio, até este domingo.

E o resultado pode ser muito comemorado. O Internacional foi o único time entre os seis primeiros colocados que venceu na rodada. Além de praticamente tirar seu maior adversário da briga pelo título, o time colorado chegou aos 62 pontos, abrindo quatro do vice-líder São Paulo, faltando seis rodadas para o fim do torneio.

O Internacional terá a semana livre para se preparar para o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para domingo, às 18h15, no estádio Beira-Rio, pela 33.ª rodada. O time gaúcho é o melhor mandante da competição com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota – aproveitamento de 77,1%.

