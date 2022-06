Após vitória dos Celtics, Ime Udoka exalta equipe: ‘Somos um time. Não dependemos de apenas um jogador’ Técnico do Boston elogia força do elenco em noite de baixo aproveitamento, mas boa atuação de Jayson Tatum

Após ver seu Boston Celtics vencer o Golden State Warriors, fora de casa, por 120 a 108, no primeiro jogo das finais da NBA, o técnico Ime Udoka teve que responder a primeira pergunta da coletiva sobre o desempenho de Jayson Tatum. Foi praticamente uma ponte-aérea para que o treinador estreante usasse um jogo abaixo da crítica de sua maior estrela para exaltar todo o elenco de Boston.





– Nós conversamos sobre impactar o jogo mesmo em uma noite em que os arremessos não estão caindo. Foi o que ele fez hoje. Mesmo sem um bom aproveitamento, ele continuou atraindo a defesa e fazendo as jogadas certas – elogiou Udoka, antes de completar:

– É por isso que nós somos um time. Não dependemos de apenas um jogador.

E de fato os Celtics não dependeram. Cinco jogadores pontuaram em dígitos duplos e três ultrapassaram a barreira dos 20 pontos contra os Warriors: Al Horford (26), Jaylen Brown (24) e Derrick White (21). Marcus Smart chegou perto, com 18, e Otto Porter Jr. converteu 4 de 5 bolas de três para somar 12 vindo do banco.

E MAIS:

Sobre as 21 bolas de 3 convertidas pelos Celtics na partida, Ime Udoka destacou a inteligência de seus jogadores para explorar as alternativas defensivas testadas por Steve Kerr e pelos Warriors no último período.

– Eles testaram algumas formações diferentes para frear Jaylen Brown e Jayson Tatum, até uma defesa por zona no fim do jogo. Nós conseguimos fazer as infiltrações, atacando a cesta e quebrando a marcação para achar alguém livre para chutar de três. Hoje nossos jogadores foram muito bem e converteram os arremessos – comentou Udoka.

Golden State Warriors e Boston Celtics voltam a se enfrentar no próximo domingo, 5 de junho, a partir das 22h, novamente no Chase Center, em San Francisco.

E MAIS: