Após vitória do sobre o Ceará, Fred agradece homenagem preparada pelo Fluminense: ‘Dívida impagável’ Atacante agradece a todos que passaram pela sua trajetória e revela a camisa sempre vai estar tatuada em seu peito

Após a vitória do Fluminense diante do Ceará por 2 a 1, Fred se despediu dos gramado. Na saída de campo, o jogador estava visivelmente emocionado e jurou amor eterno ao clube. Para o camisa 9 ele é eterno, mas sua dívida é inpagável com todos que prepararam a homenagem.

– Eu prometi em casa que eu não ia chorar. Porque no último sábado eu já chorei demais. Eu tenho que conseguir expressar um pouco de gratidão que eu tenho por tudo que esse clube e essa torcida fizeram por mim. É o clube mais humano que eu conheci em toda a minha vida. E por isso, que os nossos laços se estreitaram tanto. Valorizamos muito as vitórias, os sucessos, gols e títulos. Para mim, aqui no Fluminense, o que mais me marcou foram os momentos que mais me ajudaram, quando estava querendo desistir. Eu estava muito mal. Momentos de medo e fraqueza. Quero agradecer do fundo do meu coração a todos os tricolores. Dizer que eu vou aposentar essa camisa, mas ela estará sempre tatuada no meu peito e farei de tudo para defender essa camisa, que me ajudou e a toda a minha família – declarou Fred.

O jogador também aproveitou para agradecer não só aos torcedores, mas também aos clubes por onde passou.

– O que mais me emociona, quando saio na rua eu vejo as crianças, os idosos e eles têm um carinho louco comigo. Eu não esperava isso tudo, de verdade. E acho que não sou merecedor disso tudo. porque se formos analisar o que eles fizeram por mim, é impagável. É uma dívida eterna que eu terei. Eles estão brincando de Fred eterno, mas essa dívida é eterna. Não tem como pagar. Só quero agradecer a todo mundo, a todos os funcionários, todos os treinadores que eu trabalhei junto, adversários, clubes que eu trabalhei, América-MG, Cruzeiro, Lyon, Fluminense, Atlético-MG, Seleção Brasileira – disse o atacante, que na sequência se desculpou por ter se excedido em algumas ocasiões:

– Aos meus oponentes no período que eu estive jogando. Muitas vezes eu discuti com alguém da imprensa. A gente em momentos de disputa e tensão, elevamos o nosso ânimo. com a arbitragem, acabei de falar com o Luiz Flávio. Todos que fazem parte desse jogo, todas as torcidas. Sou um apaixonado pelo futebol, que me deu tudo e me tirou do mal caminho. Sou muito grato a ele, obrigado. Só o futebol é possível fazer isso, somos o país do futebol. É maravilhoso ver o Maracanã desse jeito. Emocionante ver o carinho. Recebi homenagem do Vasco, é de uma grandeza.

