Após vitória do Inter, Caio revela sonho realizado e exalta Abel Braga

Caio viveu um momento especial na noite desta quinta-feira. Uma das apostas do técnico Abel Braga marcou o seu primeiro gol na equipe profissional do Internacional na vitória por 2 a 0 diante do Ceará, na Arena Castelão. O atleta, que é de Fortaleza, afirmou ter realizado um sonho de toda a família. Na comemoração, ele já havia mandado um recado para sua mãe.

“Para mim é muito importante, um tempo desses eu estava nesse estádio vendo Fortaleza e Ceará com o meu pai. Hoje ele está no céu, mas tenho certeza que está lá gritando hoje. Minha mãe é uma guerreira, trabalhava numa barraca lá na Barra do Ceará. Quero dedicar esse gol a ela e a toda minha família. Querendo ou não, sair do Ceará para ir para o Sul foi difícil”, disse o jogador.

O atleta foi só elogios também ao técnico Abel Braga, que engatou a quinta vitória consecutiva (quatro no Campeonato Brasileiro e uma na Libertadores) no comando do Internacional. O clube gaúcho pulou para a vice-liderança, com 50 pontos, seis a menos do que o São Paulo.

“O Abel é um cara humilde, sensacional. Com ele é sempre olho no olho. Sou muito grato pela oportunidade. Antes do jogo, ele deixou claro que era um jogo importante para seguirmos de olho no título e me falou para agarrar a oportunidade e ser feliz, foi o que eu fiz”, completou.

Caio aproveitou também para mandar um recado para todos os garotos que tentam virar jogador profissional. “Não tem coisa melhor do que realizar o seu sonho e de toda a família. Pessoal, acredita, o sonho de vocês está logo ali”, finalizou.

O Inter terá uma grande oportunidade de encostar ainda mais no São Paulo no domingo, quando enfrentará o Goiás, que está dentro da zona de rebaixamento. O duelo será às 18h15, no Beira-Rio.

