Após vitória do Grêmio, Jean Pyerre celebra ‘gol mais bonito no profissional’

Eleito como o melhor jogador em campo, o meio-campista Jean Pyerre não teve dúvida em apontar que o primeiro gol do Grêmio na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste domingo, foi o mais bonito de sua carreira. O triunfo foi conquistado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão.

“No time profissional foi com certeza, embora já tenha feito outros gols bonitos na base. Eu tenho esta característica de bater bem na bola, mas às vezes eu prefiro fazer o passe. Todo mundo está me cobrando para chutar mais, porque também cobro faltas, então resolvi arriscar e deu certo. Chutei com mais força para a bola fazer a curva. Deu certo no que eu planejei”, comentou o jogador de 21 anos, que atuou como segundo volante.

O seu gol saiu aos 29 minutos, quando ele recebeu a bola na frente da área e bateu firme de curva. “Desde que jogava no sub-10, ainda garoto, eu chutava desta forma. Aos poucos eu vou ganhando mais confiança e espero que consiga marcar muitos outros gols para ajudar o time a vencer. O professor Renato tem me pedido para chutar, além dos companheiros que sabem que eu pego bem na bola”, declarou.

Para Éverton, o mais importante foi a vitória. “Nós queríamos vencer bem porque era uma data especial para o clube, que completou 116 anos. Agora é manter o ritmo, porque ainda temos outros desafios no Brasileiro e também na Libertadores”, declarou o atacante.

De olho no futuro também está o zagueiro David Braz, novamente com a braçadeira de capitão. “Nós criamos muitas chances e fomos efetivos, principalmente no primeiro tempo. Eu fico honrado de ser titular e ser capitão do Grêmio. Nosso objetivo é garantir uma vaga na próxima Libertadores, então precisamos manter o ritmo no Brasileiro. E temos que lutar pelo título da Copa Libertadores”, ressaltou.

Para o goleiro Paulo Victor, todos no elenco estão de olho nos jogos das semifinais da Copa Libertadores contra o Flamengo. O primeiro jogo está marcado para o dia 2 de outubro, na Arena do Grêmio.

“Estes jogos do Brasileirão vão encorpar nosso time para chegar bem diante do Flamengo. Claro que nós estamos acompanhando a evolução e o trabalho deles, inclusive a gente recebe no celular as informações da equipe especializada do clube. Eu tenho muitos amigos lá (no Flamengo) e sei que eles também estão nos acompanhando e nos respeitam. O respeito deve ser igual do nosso lado. Isso é normal”, finalizou o ex-goleiro do próprio Flamengo.

O lateral Rafael Galhardo festejou o fato de ter sido, de novo, escalado e por ter tido uma boa atuação. “Estou feliz por esta sequência de jogos e por ter condições de jogar os 90 minutos. Acho que estou crescendo junto com a equipe e isso é bom. Nesta tarde conseguimos um placar elástico e isso dá confiança”, disse Galhardo.