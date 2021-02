Após vitória do Flamengo, Diego ironiza Thiago Neves: ‘Fica com o troco. Vai precisar mais do que nós’ Flamengo derrotou o Sport nesta quinta-feira, pela 33ª rodada, e o camisa 10 não deixou de dar uma resposta ao meia do Leão, que havia prometido 'troco' após citação do título de 87