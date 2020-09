Após vitória do Cruzeiro, Régis divide méritos com técnico demitido

Após cinco rodadas, o Cruzeiro voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e bateu o Vitória por 1 a 0 no Mineirão, na noite desta sexta-feira. O jogo foi ainda mais marcante para o meia Régis, que saiu do banco de reservas no segundo tempo para mudar o jogo.

Além de anotar o gol da vitória, o camisa 10 ainda criou outras jogadas servindo os companheiros e chegou a acertar uma bola na trave em bela jogada individual.

Após a partida, ele dividiu o sucesso não apenas com os companheiros e com o técnico Ney Franco, que fazia sua estreia no comando do clube, mas também com Enderson Moreira, demitido do cargo de treinador na última semana.

“A gente vinha trabalhando muito desde o período com o Enderson, que é um grande treinador. Infelizmente, os resultados não estavam vindo, mas ele faz parte dessa vitória hoje”, disse o jogador.

Régis ainda afirmou que o Cruzeiro precisa buscar objetivos maiores na competição. A vitória após cinco rodadas apenas deixou a equipe fora da zona do rebaixamento. “Infelizmente os resultados não estavam vindo, mas hoje as coisas deram certo. É daqui para mais, a gente tem que pensar grande. A gente não pode deixar cair, temos que manter esse nível”, concluiu.

Veja também