Após vitória do CRB, diferença do Vasco para o G4 aumenta novamente Com o triunfo da equipe alagoana sobre o lanterna Brasil de Pelotas, diferença para o G4 é de 10 pontos. Gigante da Colina volta a campo na sexta, diante do Brusque, fora de casa

Sem vencer há quatro partidas, o Vasco se complica a cada rodada da Série B. Com a vitória do CRB sobre o lanterna do Brasil de Pelotas por 1 a 0, a diferença da equipe carioca para o G4 aumentou para dez pontos restando treze rodadas para o fim da competição. A equipe alagoana chegou aos 44 pontos e venceu o seu sétimo jogo fora de casa.

Com 34 pontos, a equipe de São Januário necessita de uma arrancada na reta final da Série B, porém não esboça reação. O time fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas novamente cometeu erros defensivos e viu a vitória escapar no fim. Algo semelhante ao que aconteceu diante do CRB, na última quinta-feira.



+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Diante disso, dez vitórias são essenciais para garantir o acesso e retornar à elite do futebol brasileiro. Com nove triunfos, vai depender da nota de corte desta edição da Série B. Na temporada passada, o quarto colocado Cuiabá subiu com 61. No ano anterior, o Atlético-GO garantiu a vaga com 62 pontos. Confira essas notas de corte aqui.

+ Após novo empate no fim, Vasco precisa de uma arrancada histórica para subir; entenda a matemática

O próximo compromisso do Vasco será diante do Brusque, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, na sexta-feira. Com apenas duas vitórias longe de seus domínios, o Gigante da Colina precisa melhorar o desempenho fora de casa para iniciar a arrancada.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também