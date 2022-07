Após vitória do Corinthians, Cássio se emociona com homenagens: ‘Sou muito grato’ O jogador se tornou o goleiro com mais jogos na história do Timão, agora com 604







O goleiro Cássio tem muito a comemorar. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 12 do Timão agradeceu as homenagens que recebeu do clube e torcedores, e disse que “não sabe decifrar” tudo que tem acontecido em sua carreira. Ele se tornou o arqueiro com mais jogos na história do clube, agora com 604.

– Só agradecer a todo mundo, ao presidente Duilio, pessoal da comunicação, do marketing, minha família, esposa, filhos. Passa um filme. Sair de casa com 12 para 13 anos com sonho de ser jogador e estar diante da nação corintiana e receber essa homenagem. Sou grato aos companheiros. Obrigado a todos que me ajudaram. Sou muito grato a chegar a essa marca pelo Corinthians – disse Cássio, após a vitória corintiana.

Cássio, que está em sua 11ª temporada com a camisa alvinegra, foi homenageado com mosaico na arena. O goleiro disse que sempre viveu o clube ano a ano, e não escondeu a gratidão por tudo que já viveu.

– É gratificante, não tenho noção de tudo o que conquistamos, tem muito a conquistar ainda, em relação a títulos também. Vamos jogo a jogo. Você vem de derrota, buscar uma vitória em casa era importante, vamos jogo a jogo – disse o arqueiro.

– Feliz pelo Corinthians voltar a estar entre os primeiros, numa quartas de final de Libertadores. Pé no chão, humildade e trabalho para ir em busca de coisas grandes – completou Cássio.

