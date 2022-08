Após vitória do Athletico, Felipão enaltece atuação e projeta futuro do grupo: ‘Crescer e amadurecer’

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 1:41 Compartilhe

Vitor Roque balançou as redes e foi o protagonista da classificação do Athletico-PR. Após o apito final, o técnico Felipão elogiou o desempenho do grupo. Principalmente, o dos jovens jogadores do Furacão. Além disso, frisou que são atletas com grande potencial de crescimento, em razão da partida que fizeram nesta quinta-feira.

– Esse grupo é muito bom. São jovens com bastante oportunidade de crescer e amadurecer, como foi o caso do jogo de hoje. Felizmente aconteceu o gol no final, que nos deu essa classificação tão difícil, brigada e disputada. É um aprendizado maior para o nosso futuro – declarou Felipão.

O treinador também destacou a força do grupo como um todo. Afinal, a jogada do gol athleticano passou por atletas que entraram no durante o segundo tempo.

– Eu não tenho só o Vitor Roque no banco. Eu tenho uma série de jogadores, que na maioria dos jogos tem entrado e correspondido plenamente. O gol que surgiu hoje a noite foi Terans, Vitinho e Vitor Roque. Eles saíram do banco, entraram e fizeram a diferença no resultado. Mas não são só os três. O nosso grupo todo e os que começaram, principalmente, que suportaram uma carga muito grande.

Com a classificação, o Athletico-PR se junta a outros brasileiros. Além do Furacão, Flamengo e Palmeiras também avançaram para as semifinais. Inclusive, o Alviverde será o próximo adversário do clube do Paraná.

