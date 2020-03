Após vitória, Diego pede atenção ao Flamengo: ‘É o time a ser batido’

Apesar da nova vitória do Flamengo na temporada – 3 a 0 sobre o Botafogo, pela Taça Rio -, o meia Diego ressaltou o fato de que cada jogo possui uma dificuldade a ser superada. E apontou o que vê como um agravante para a equipe seguir na busca pelos seus objetivos em 2020: “Nosso time é aquele a ser batido”.

Para o meia, não vai ter jogo fácil neste ano porque os adversários se agigantam diante do Flamengo. “Eles dão o máximo contra a gente e estas vitórias parecem fáceis, mas não é fácil buscar os resultados”, explicou.

Por isso mesmo, ele acha importante ressaltar os triunfos conquistados nas mais diversas competições. “Nós estamos vencendo e estamos num ritmo espetacular. É importante valorizar todas estas conquistas e vitórias, porque elas vêm com muito trabalho e esforço”.

Para o atacante Gabriel, que marcou um gol e perdeu um pênalti, o saldo da vitória no clássico foi positivo. “Estou feliz porque fiz mais um gol e dei uma assistência. Importante é que o time se deu bem e venceu de novo”, afirmou.

Depois ele explicou o lance do pênalti, onde errou duas vezes. Na primeira batida, houve invasão de jogadores do Botafogo e a arbitragem pediu para repetir a cobrança após consulta ao VAR. “Eu tentei tirar o peso da bola, mas não deu certo e bateu no travessão. No segundo pênalti, eu bati forte e ela subiu e tocou de novo no travessão”.

Outros jogadores também dividiam a felicidade com os colegas nos vestiários. Michael recebeu muitos cumprimentos por seu gol e promete manter a pegada. “Estou feliz por estar entrando em campo e poder ajudar o time”, resumiu.

O também atacante Bruno Henrique se dizia satisfeito por voltar a jogar no Maracanã após um período de recuperação de uma lesão. “Quero agradecer a todos do departamento médico do Flamengo que me ajudaram a me recuperar. Tudo aconteceu dentro do tempo esperado. Voltei e agora já espero jogar na Libertadores, porque embora não esteja 100% de ritmo de jogo, me sinto em condições de jogar e ajudar o time a vencer”, finalizou.