Após vitória diante do Brusque, Cabo enaltece ação do Vasco contra homofobia: ‘Respeito pela causa’ Treinador comemorou mais um triunfo em São Januário, que aproximou o Gigante da Colina do G4 da competição, e elogiou postura do clube nas homenagens à causa LGBTQIA+

O Vasco sempre defendeu as causas sociais em sua história e na noite deste domingo não diferente. Com um uniforme em homenagem à causa LGBTQIA+, o Gigante da Colina derrotou o Brusque por 2 a 1 pela sétima rodada da série B do Campeonato Brasileiro com direito a um emblemático gesto do atacante Cano. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Cabo enalteceu a ação do clube contra a homofobia e o DNA do Vasco na luta contra o preconceito.

– Eu acho que a nossa social hoje resumiu tudo. Respeito. Respeito pela causa, a gente entende que a causa merece respeito. A gente apoia dentro daquilo que é a história do Vasco. A gente prega respeito a todos os segmentos. Apoiar a causa é importante porque tem dados muitos relevantes quando a gente vai esmiuçar. É sempre importante estar apoiando.

Com o triunfo, o Vasco se aproximou do G4 e está a dois pontos de Sampaio Corrêa e Goiás. com 10 pontos, a equipe busca uma sequência de vitórias para entrar e permanecer entre os quatro primeiros. Além disso, o comandante elogiou o setor ofensivo do Cruz-Maltino e a entrega do time, que não desistiu e conquistou o resultado no fim.

– Conheço o Toty desde o Santa Cruz. Quando ele conseguiu escapar, o cara fez um gol de coxa. A gente sabia que podia ir para frente. Série B é isso, pontuar forte em casa, a gente chega à sexta colocação para que possa entrar no G-4. Hoje houve muita intensidade, entrega, e a gente conseguiu propor o jogo aproximado – disse, e em seguida acrescentou.

– Criamos bastante oportunidades contra o Cruzeiro e hoje, mas infelizmente temos muito pouco tempo para treinar. Nos últimos três jogos, o Vasco fez seis gols. É muito importante para que a gente possa construir – finalizou.

O próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, às 19h, diante do Goiás, no Estádio Estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, pela oitava rodada da competição.

