Após vitória da Seleção, brasileiros tietam Cavani no Aeroporto de Manaus; veja vídeo Atacante do Manchester United, Cavani é um dos principais jogadores do Uruguai; torcedores não perderam a oportunidade para fazer um registro do ídolo

O atacante Cavani, do Uruguai, foi tietado pelos brasileiros após a derrota para a Seleção Brasileira por 4 a 1, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os torcedores estavam no Aeroporto e não perderam a oportunidade de fazer o registro do jogador.

Atacante do Manchester United, Cavani é, ao lado de Cavani, um dos principais jogadores do Uruguai atualmente. Ele, inclusive, foi um dos destaques da Seleção na Copa do Mundo da Rússia.

Na partida da última quinta-feira, contudo ele passou em branco. Não conseguiu uma finalização sequer e teve dez perdas de posse de bola, segundo dados do site “SofaScore”. O desempenho abaixo do esperado, contudo, não afastou os torcedores que valorizaram a presença do atacante em Manaus. Confira no vídeo abaixo.

Simplesmente a torcida de Manaus: não deixaram o Cavani passar pra chegar no embarque. pic.twitter.com/idafTLI3x5 — Sergio Santana (@sergiostn_) October 15, 2021

