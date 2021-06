Após vitória, Corinthians inicia preparação para pegar o Fluminense Atletas participaram de um treino de marcação pressão e passes, além de um trabalho técnico em campo reduzido. Titulares fizeram um trabalho regenerativo nesta tarde

Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a vitória sobre o Sport por 2 a 1, na Neo Química Arena, e deu início à preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, o Timão visita o Fluminense, em São Januário, pela sétima rodada da competição nacional.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quinta-feira participaram de uma atividade regenerativa. Os demais foram ao Campo 1 para o aquecimento conduzido pela equipe de preparação física.

Em seguida, já no Campo 2, o técnico Sylvinho comandou um treino de passes e marcação pressão em espaço reduzido, enquanto os goleiros trabalhavam com os seus preparadores, Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

E MAIS:

Por fim, Sylvinho organizou um treino técnico em campo reduzido. Separados em dois times, os atletas eram instruídos a darem poucos passes e bastante dinâmica para marcarem os gols.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O meio-campista Luan segue em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita. Além dele, Léo Natel também continua o tratamento de uma luxação no ombro esquerdo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira estão em transição com a equipe de preparação física.

Neste sábado pela manhã, o Corinthians terá mais uma sessão de treino, antes viagem ao Rio de janeiro, que ocorrera na parte da tarde. Atualmente o Timão esta na 11ª posição na tabela do Brasileirão com oito pontos em seis jogos.

E MAIS:

Veja também