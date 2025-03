Após vitória contra Santos, Ramón Díaz confia em virada na Libertadores: ‘Forte mentalmente’

O técnico Ramón Díaz demonstrou confiança na capacidade de reação do Corinthians para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, que garantiu o time na decisão do Campeonato Paulista, o treinador projetou a difícil missão de reverter a derrota por 3 a 0 sofrida no Equador, destacando o fortalecimento mental da equipe.

“Sabemos que no 3 a 0 fomos abaixo, e claro que temos que tentar jogar. Se a gente jogar, gerar futebol, podemos chegar como fizemos hoje. A equipe mantém a tranquilidade, sabemos que existe a pressão pela situação difícil, mas o time está forte mentalmente, está bem. Hoje sinto orgulho porque a equipe mostra caráter e determinação nos momentos difíceis, e a torcida sente isso”, afirmou Ramón Díaz.

O treinador argentino ressaltou que a equipe tem trabalhado para superar as dificuldades e reconheceu a necessidade de tempo para implementar seu estilo de jogo. “Temos confiança no time, temos trabalho. Precisamos de tempo, mas vamos recuperar bem para fazer uma grande partida. E obrigado aos torcedores pelo apoio”, acrescentou o comandante alvinegro.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón, também falou sobre a pressão no Corinthians e reforçou que a comissão técnica está acostumada a lidar com grandes desafios. “Encaramos com muita tranquilidade, a gente sabe que está em um dos maiores clubes do Brasil. O elogio é muito grande, a crítica também. Estamos acostumados com isso, sempre trabalhamos em clubes com pressão e exigência. Internamente, sabíamos que hoje faríamos um bom jogo”, disse Emiliano.

O auxiliar destacou a importância da torcida no momento delicado vivido na Libertadores e demonstrou otimismo para o duelo da volta. “O torcedor nunca abandona. Merecíamos cobrança, merecíamos que ‘batessem em nós’. Mas chegamos na Arena e tivemos apoio por 90 minutos, isso dá tranquilidade. Estamos esperançosos com quarta-feira, vai ser uma festa e esperamos estar à altura, ter calma e poder golpear”, completou.

Ramón Díaz também falou sobre a construção do time e a busca por títulos, reforçando que o Corinthians está em um processo de crescimento. “Para conseguir títulos, tem que construir. Com o tempo, vai se construindo, crescendo. Tomara que a gente possa dar satisfação ao torcedor”, afirmou o técnico.

Por fim, Emiliano Díaz mencionou a admiração da família pelo atacante Neymar, que não pôde atuar na semifinal contra o Corinthians devido a uma lesão. “Neymar tem uma idolatria; ele é um dos ídolos do meu filho. Quando nos encontramos, falamos que temos uma admiração enorme por ele pelo que fez no mundo, no Brasil, que hierarquiza a todos. Pena que não pôde jogar. Temos que cuidar do Neymar, como cuidaram do Messi. Tomara que venha a Copa do Mundo para ele”, concluiu o auxiliar.

A partida contra o Barcelona está marcada para esta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Já no Paulistão, o Corinthians aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e São Paulo para conhecer o seu adversário na final.