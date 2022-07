Após vitória contra o Botafogo, torcida do Santos protesta na Vila Andrés Rueda, presidente do clube, e os jogadores foram os alvos da manifestação pacífica







O Peixe venceu, mas não teve uma noite só de glórias na Vila. Após o triunfo contra o Botafogo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, torcedores localizados no setor das torcidas organizadas levantaram faixas em manifestação contra o atual momento do clube.

Andrés Rueda, presidente do clube, e os jogadores foram os alvos. Confira abaixo os dizeres das frases:

“Respeito é bom e eu gosto”

“Chega de vexame”

“Queremos jogador”

“Boletos pagos. Futebol devendo”

“Rueda, presta atenção”

“Planejamento amador”

“Viemos pelo Santos. Não por vocês”

O Santos vem passando por mudanças em seu departamento de futebol. O Peixe anunciou a contratação de Newton Drummond como novo executivo de futebol do clube. Para o comando técnico, Lisca comandará o primeiro treino no CT Rei Pelé nesta quarta. O técnico, que foi anunciado momento antes da partida como novo treinador do Santos, acompanhou a vitória do Peixe contra o Botafogo de um camarote na Vila.

