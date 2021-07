Após vitória apertada do Vasco, Andrey reconhece: ‘Estamos devendo bom futebol’

O Vasco jogou pelo resultado e conseguiu sucesso, neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, ao vencer o Confiança por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um dos destaques do time foi o volante Andrey, que correu muito, marcou e ajudou o sistema de marcação segurar a pressão adversária.

De acordo com o jogador, o time ainda está devendo, mas a vitória foi importante. “Esta vitória nos dá confiança. Mas sabemos que estamos devendo uma boa atuação nesta Série B”, ponderou.

Para o volante, porém, é possível melhorar com o decorrer dos jogos, mas alerta que vai depender do esforço de cada jogador. “Cada um agora vai colocar a cabeça no travesseiro e ver o que pode dar mais para o time. Nós temos que ser protagonistas, enfim, temos que engrenar logo”, completou.

De outro lado, o garoto MT (Matheus Nunes), de 20 anos, estava feliz por ter marcado o gol da vitória, o seu primeiro como profissional. “Claro que estou feliz, ainda mais pelo gol ter saído aqui em São Januário. Este e meu primeiro gol e vou comemorar muito com a minha família”, afirmou.

Veja também