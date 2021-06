Após vitória, Abel Ferreira sai em defesa de jogadores: ‘Os meus são sempre os melhores do mundo’ Em forte discurso, treinador elogiou a partida da equipe e destacou a força do elenco

O Palmeiras bateu o Juventude por 3 a 0 fora de casa nesta quarta-feira (16) e, após o triunfo, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva em Caxias do Sul. O treinador proferiu um discurso de defesa de seus jogadores, ressaltando a qualidade e força do elenco e garantindo que os problemas são resolvidos internamente.

– Scarpa, Veiga, Zé são nossos jogadores. E os meus jogadores são os melhores do mundo. Não outros. Os meus! Meus filhos são os melhores do mundo porque são meus. Meus pais… Meus jogadores, para fora, eu defendo até a morte. Lá dentro faço o que tiver que fazer! É assim que funciona – ressaltou o treinador.

Além disso, o comandante do Verdão parabenizou os jogadores que tem aproveitado as chances de atuar e pediu concentração aos garotos da base para que sigam a jornada vitoriosa.

– Eu tenho que dar parabéns aos jogadores que têm sido menos utilizado e que tem aproveitado as oportunidades que o treinador tem dado. Quando ganhamos o que ganhamos com muitos guris, eu nunca sei como vão estar no próximo ano. Se estarão com a mesma humildade de antes ou com a cabeça em outra coisa. Queremos que continuem humildes pensando que ganhamos zero – apontou Abel.

De volta ao Palmeiras, Deyverson marcou seu primeiro gol desde o retorno logo em sua primeira partida como titular. O treinador elogiou a disposição do atacante em campo e destacou seu jogo aéreo como uma das armas que o Verdão ganha como opção.

– O Deyverson tem uma coisa que, pra mim, é obrigatória em qualquer jogador: Dar tudo em campo. Correr, lutar e sofrer. E tem uma coisa que os outros atacantes não tem. Ele tem um jogo aéreo fortíssimo, que ninguém mais no elenco tem. Por isso, nos dá mais opções – ponderou.

– É esse centroavante que aos 44′ do segundo tempo, num ataque do adversário, veio fazer uma falta. É o que quero. Que o goleiro seja o primeiro atacante e o atacante seja o primeiro zagueiro. Quando eles percebem isso, é fácil jogar no meu time – encerrou o português.

Com a vitória, o Verdão chegou à sua segunda no Campeonato Brasileiro. A próxima partida da equipe acontece neste domingo (20) pela manhã às 11h (horário oficial de Brasília) contra o América-MG no Allianz Parque.

