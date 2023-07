Após Vitão e Matuto decidirem registrar bebê de Suelen Gervasio, modelo critica: ‘Me dá nojo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 12:02 Compartilhe

Na quinta-feira, 20, Vitão e Matuto se uniram para reconhecer a paternidade da filha de Suelen Gervasio. Contudo, a modelo não gostou da atitude e resolver expor sua indignação. Os três estão envolvidos em um imbróglio familiar após a modelo assumir que não sabe se Nina, que ainda está no útero, é filha do cantor ou do produtor musical.

Nas redes sociais, nesta sexta-feira, 21, Suelen fez um longo desabafo. “Isso me dá um nojo. Preocupação de quê? Isso que eles fazem é cuidar de uma bebê ao gerar? Victor nos expôs desde o começo com essa paternidade bos*. O outro não tem nada a ver com a minha filha e cisma”, criticou.

“Vitão precisou se juntar com Zé Ninguém para me atingir e grávida! Que cuidado com a sua filha dentro da minha barriga, né?! Eu falo sua, porque você assumiu isso na mídia, por várias vezes!!! Porque quis!”, destacou a modelo.

Por fim, Suelen disse que Vitão “tenta se sair como coitado enganado, mas que se preocupa com uma bebê que está sendo gerada” dentro dela. “Você sempre se colocou na frente da minha filha, nunca privou ela de nada, seu intuito sempre foi sair de bom moço para melhorar a imagem merda que você carrega”, acusou.

