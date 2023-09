Após visitar igreja evangélica, Andressa Urach segue na prostituição e dá novas dicas de sexo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/09/2023 - 14:57 Compartilhe

Andressa Urach chocou alguns seguidores no último domingo, 24, após fazer uma publicação numa igreja, em Porto Alegre, com algumas amigas. A modelo tem gerado bastante bastante polêmica com revelações de cunho sexual nas redes sociais e por ter voltado para a prostituição.

Usando um look diferente do que costuma usar em seu dia a dia, Urach esteve na igreja Bola de Neve. Nos Stories do Instagram, a loira compartilhou um vídeo de uma pizza e marcou as mesmas pessoas da foto na instituição religiosa.

À IstoÉ Gente, uma fonte próxima a Urach disse que “ela quer voltar a se aproximar mais de Deus, mas que não irá abandonar a prostituição e as postagens sexuais”.

Novas dicas de sexo

Andressa Urach voltou a dar suas dicas sexuais na internet. Produzindo conteúdo adulto ao lado de um casal, ela afirmou que o prazer é a principal chave para uma relação a três e ensinou como ser uma “marmita de casal”, termo que ficou famoso nos últimos meses.

Cirurgia de emergência

Na última sexta-feira, 22, Andressa tranquilizou os fãs sobre o seu quadro de saúde após uma internação urgente. No começo do mês, ela passou por uma cirurgia de emergência, em Porto Alegre, por conta de pedra nos rins.

“Quando a gente não faz o que é correto, quando a gente não tem uma boa alimentação, quando a gente não toma água suficiente pro nosso corpo diariamente, chega um momento que a conta chega. Estou com pielonefrite, que é uma infecção no rim e estou tratando. Então estou em fase de recuperação, estou realmente de repouso”, disse na ocasião.

