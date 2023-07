Após Virginia Fonseca revela ter faturado R$ 22 milhões em live, entenda de onde vem fortuna da empresária

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 21:32 Compartilhe

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca, 24 anos, chamou a atenção na web após faturar alto após a live que realizou no último domingo (23).

A transmissão aconteceu para promover sua marca de cosméticos, a WePink.

De acordo ela, foram 13 horas e 30 minutos de live que lhe renderam R$ 22 milhões.

Vale destacar que essa não foi a primeira vez que ela alcançou uma marca astronômica através de live na web.

No último mês de abril, ela também embolsou a mesma quantia arrecadada agora. Ao todo, já são R$ 59 milhões faturados em três lives.

De acordo com informações publicadas pela revista Forbes, a esposa de Zé Felipe já faturou cerca de 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca.

A influenciadora alcançou a marca de 1.200 frascos vendidos por dia, chegando a vender cerca de 110 mil frascos até agora.

No início de 2023, ela revelou o faturamento da WePink no ano anterior: R$ 168.599.334,48.

Virginia Fonseca possui 42 milhões de seguidores no Instagram. A sua relação com os fãs é de proximidade, como se fosse íntima dos seguidores, o que, provavelmente, conquista o público e impacta suas vendas na web.

A nora só sertanejo Leonardo leva uma vida luxuosa em Goiânia, que compartilha em seus perfis no Instagram e no YouTube.

Virginia também lançou produtos de beleza infantil no dia do parto de sua filha mais nova, Maria Flor, em outubro do ano passado, filha de seu casamento com o cantor. A primogênita do casal, Maria Alice, tem 2 anos.

