Após virar Uber, ex-galã da Globo dá aulas de interpretação

Iran Malfitano recentemente virou notícia por estar trabalhando como motorista de aplicativo. Agora, o artista passou a dar aulas de interpretação para cinema e TV em um curso de um shopping no Recreio, Zona Oeste do Rio. As informações são do jornal Extra.

O convite foi feito por um amigo, logo após a notícia de que Iran estava trabalhando como motorista surgir na mídia. Ainda de acordo com o jornal, o ator tem conciliado as duas funções.

Iran ficou famoso na TV Globo pelos trabalhos em ‘Malhação’, ‘Cobras & Lagartos’, ‘A Favorita’, entre outras. Ele chegou a passar por um período na Record TV também, onde atuou em tramas de destaque como, ‘Milagres de Jesus’, ‘Os Dez Mandamentos’ e ‘A Terra Prometida’.