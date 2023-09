Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 10:39 Compartilhe

Selena Gomez foi destaque no MTV Video Music Awards 2023, na noite de terça-feira (12), não por ganhar na categoria Melhor Afrobeats ao lado de Rema com o hit “Calm Down” – mas sim pelas suas caras e bocas, que acabaram virando memes na internet.

As reações da cantora, como por exemplo, o incômodo e susto durante a apresentação da jovem Olivia Rodrigo ou a cara de desgoto ao ter Chris Brown anunciado concorrendo uma das categorias, fez com que muitos reagissem e se identificassem com ela.

Not Selena Gomez covering her ears during Olivia Rodrigo performance 😭 pic.twitter.com/aeXjQ8tl2e — annoyed (@cyberbei) September 13, 2023

Selena Gomez reacting to Chris Brown being nominated at the #VMAs. pic.twitter.com/ngx4Ep8aD5 — Pop Base (@PopBase) September 13, 2023

Porém, através das suas redes sociais, a americana, fez um desabafo.

“Nunca mais vou virar meme. Prefiro ficar quieta do que ser atacada por ser eu mesma”, disse ela finalizando com a expressão “much love”, em tradução livre, algo como “muito amor”.

Ela também compartilhou fotos do seu look, um vestido vermelho assinado pela marca Oscar de la Renta e o seu encontro com a amiga e super vencedora da noite, Taylor Swift.

