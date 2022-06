Após viralizar por show vazio, Gabriel Smaniotto investe R$ 60 mil em clipe com infuencers

Gabriel Smaniotto ficou famoso após o vídeo da gravação de um de seus shows com a plateia vazia viralizar nas redes, em 2019. A repercussão foi tão grande que o cantor recebeu um convite inusitado: dividir o palco com Marília Mendonça. Na ocasião, o artista acabou se apresentado para um público de mais de 60 mil pessoas ao lado da rainha da sofrência.

“A Marília foi muito importante na minha vida, ela mudou tudo. Ela viu um talento em mim e decidiu apostar, eu tenho muito orgulho de ter uma madrinha como ela, que foi um cometa que passou na vida de todos nós, e nunca vamos esquecê-la”, diz.





Agora, o cantor e compositor paranaense lança seu novo single, “Maria Fifi”, que conta com a participação dos influencers digitais JP Mota, Nathan Pereira, Lucas Andrade e Mabson Rocha, e traz a ex-bailarina do Faustão e modelo Inaê Barros como personagem principal.

“A música é engraçada e o clipe tem um toque romântico. A fofoca aqui é uma brincadeira para falar do companheirismo do casal no dia a dia, afinal o que é mais íntimo do que você dividir as fofocas no fim do dia?”, questiona o cantor, que se prepara para uma série de lançamentos, entre eles, uma parceria com Lucas Lucco, com previsão de lançamento no início de agosto, um EP, um disco e uma turnê pelo Brasil.