Após viralizar nas redes, sueco pede ajuda para encontrar bem-te-vi que foi roubado no RJ

O sueco Ludvig Bergström viralizou nas redes sociais depois de compartilhar a sua inusitada amizade com um bem-te-vi. A proximidade dos dois começou após o turista resgatar o pássaro em uma rua do Rio de Janeiro. O jovem estava passeando com a namorada quando encontrou o animal sozinho e acuado. Nesta segunda-feira (16), ele pediu ajuda por meio da web para localizar o passarinho que foi roubado.





“Fico triste em dizer que meu pássaro foi roubado de mim. Decidi ficar no Brasil até encontrar o Bambi (nome dado ao bem-te-vi) e garantir que ele esteja seguro. Se você conhece alguém ou já ouviu falar sobre isso, por favor, me avise. Irei mantê-los atualizados”, escreveu o sueco nos stories do Instagram.

Em um vídeo publicado com o bem-te-vi, uma internauta perguntou se o sueco está com o pássaro. O turista respondeu que o porteiro do prédio em que está hospedado teria vendido o animal enquanto ele estava fora no último fim de semana.

A IstoÉ entrou em contato com a Polícia Civil para saber se algum boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento.





Relembre o caso

Em um vídeo publicado no TikTok, o jovem conta que decidiu pegar o animal para deixá-lo em algum lugar a salvo. No entanto, após o passarinho se acalmar e parar de chorar, Ludvig explica que o animal se recusou a ir embora.

Na sequência, o turista mostrou que o passarinho o acompanhou em um jantar com a namorada, no táxi até o local onde estavam hospedados e também chegou a fazer coco no ombro dele.

Ainda conforme o sueco, o bem-te-vi continuou ao seu lado nos dias seguintes, acompanhando a corrida dele no calçadão de Copacabana, tomando água de coco na praia e até brincando de jogo da velha na areia.

Na gravação, o turista mostra o pássaro com ele enquanto escova os dentes e também em um passeio no shopping. “Devo trazê-lo para casa na Suécia?”, questionou Ludvig na legenda.

Os seguidores dele no TikTok lembraram que tráfico de animais silvestres é crime e que o pássaro poderia não se adequar ao clima frio da Suécia. Ansiosos pelo desfecho da história, muitos internautas passaram a seguir Ludvig nas redes sociais para saber qual será o destino do bem-te-vi quando a viagem dele pelo Rio de Janeiro terminar.





