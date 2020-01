Após virada, Nazário se diz confiante: ‘Botafogo terá uma grande temporada’

Principal jogador do Botafogo na virada sobre o Resende por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, Bruno Nazário deixou o campo sorrindo de orelha a orelha. Depois de sofrer com uma lesão muscular, ele marcou um gol e participou de outro. Além disso, fez seu segundo gol com a camisa alvinegra. Para o meia é sinal de que o time vai ter uma grande temporada.

“Estou me sentindo muito bem. Agora é esquecer a lesão e pensar só em jogar porque a temporada promete ser muito boa. Fico feliz por marcar um gol e participar do lance que origem o pênalti, bem cobrado pelo Pedrão (Pedro Raul). Quero oferecer esta vitória à torcida, que compareceu mesmo debaixo de chuva”, afirmou.

O atacante Pedro Raul também já tinha anotado um gol na vitória sobre o Macaé por 3 a 1 e acha que a sequência de jogos vai ajudá-lo a se firmar como titular. Desta vez ele anotou de pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. “Este gol eu dedico aos meus companheiros porque todos estão trabalhando duro. A gente sabia que teríamos um jogo difícil, tanto que tivemos que mudar nosso estilo de jogo. No primeiro tempo nós tentamos trocar passes, mas com o campo molhado nós tivemos que tentar os levantamentos na área. Importante foi vencer”, comentou.

Para o experiente volante Cícero, o time soube buscar a reação no segundo tempo. “Nós começamos muito devagar. Mas voltamos de forma agressiva no segundo tempo e merecemos a vitória, que nos deixa em condições de brigar por uma vaga nas semifinais”, disse. Com seis pontos, o Botafogo tem a mesma pontuação da Portuguesa e fica atrás de Boavista e Flamengo, ambos com sete no Grupo A.

O Botafogo ainda terá dois jogos para o encerramento da fase classificatória. Serão dois clássicos. Neste domingo contra o Vasco, novamente no estádio do Engenhão, e depois na última rodada diante do Fluminense, no Maracanã.

Nos bastidores, a diretoria diz que a negociação com o meia japonês Honda está bem encaminhada. A proposta do clube ao jogador já foi feita e uma resposta pode acontecer em breve. Enquanto isso, os salários de jogadores e funcionários estão atrasados dois meses. O departamento jurídico tenta liberar uma verba de R$ 6 milhões que está bloqueada para saldar, pelo menos, os seus débitos emergenciais.