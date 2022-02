Após virada em clássico, Santos tenta manter embalo no Paulistão contra o Guarani

O Santos quer manter o embalo no Campeonato Paulista após a vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. Neste domingo, às 16 horas, o time santista vai visitar o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Estadual.

“O professor Carille (Fábio, técnico) já conversou e mostrou pra gente o vídeo da equipe do Guarani. Sabemos da qualidade deles. Vai ser um jogo difícil e na casa do adversário. Porém, confiamos no nosso potencial e vamos para cima deles”, concluiu o zagueiro Kaiky, um dos destaques da equipe no duelo de Itaquera na quarta-feira.

Kaiky vai formar mais uma vez dupla de zaga com Eduardo Bauermann. Fábio Carille pretende escalar a mesma equipe para dar ritmo ao grupo, que obteve sua primeira vitória na competição estadual. Nas duas primeiras apresentações o time santista não foi bem: empate com a Inter de Limeira, fora de casa, sem gols, e derrota para o Botafogo, na Vila Belmiro, por 1 a 0.

O Guarani vive momento contrário ao adversário deste domingo. O time estreou com bela vitória diante do São Paulo, em casa, por 2 a 1, mas depois somou duas derrotas: Red Bull Bragantino (0 a 1) e Mirassol (0 a 2). O time ocupa hoje a segunda colocação do Grupo A, com três pontos, um a menos do que o Corinthians.

O técnico Daniel Paulista afirmou que exige uma postura do time completamente diferente diante do Santos. “Temos que ter uma atuação diferente para que não soframos uma derrota como a que sofremos para o Mirassol”, disse o treinador.

Principal reforço para o Estadual, o meia Giovanni Augusto deve figurar pela primeira vez na equipe titular. Na derrota para o Mirassol, ele entrou durante o jogo no lugar de Eduardo Person. O banco de reservas também pode ter novidades. Os defensores Ronaldo Alves e Índio, e o lateral-esquerdo Diogo Matheus tendem a ser liberados do período de isolamento, após contraírem covid-19.

Saiba mais