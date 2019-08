Após virada do Flamengo na Libertadores, Jesus afirma: ‘É o foco número um’

Rio – Jorge Jesus mudou de pensamento sobre a Libertadores. Em entrevista concedida ao site oficial da Conmebol, o treinador do Flamengo assumiu que o objetivo em seus primeiro momentos a frente do clube era a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, a classificação sofrida diante do Emelec para as quartas da Libertadores alterou a sua forma de pensar.

“(A classificação) vai me fazer mudar muita coisa. O meu pensamento era o contrário. A Libertadores era muito importante, mas não era o foco número um. Já vi que é o foco número um, e tenho de pensar bem nisso.”

“Depois de chegar aqui eu entendi (a obsessão pela Libertadores). Antes, não entendia. Achava que para eles o mais importante era o campeonato (Brasileiro). Porque na Europa, como disse, na minha formação, o principal é ser campeão do seu país. Aqui, não. Aqui é a Libertadores. Agora, depois dessa eliminatória (com o Emelec) é que percebi isso. Nós europeus tratamos o campeonato nacional em primeiro lugar. Depois vem a Champions”, completou.

Perguntado sobre a qualidade do elenco rubro-negro, Jesus elogiou e destacou o talento de Arrascaeta, fazendo comparação com Aimar. Para o treinador, o argentino foi o melhor jogador sul-americano com quem trabalhou.

“Pablo Aimar via as coisas à frente. Eu tenho um jogador um pouco parecido na minha equipe, que é o Arrascaeta, como ele. Antes de chegar a bola, o Aimar já sabia o que fazer com ela. O Pablo Aimar jogava de costas, como se pudesse ver. Quando tinha a bola, ele era um pensador de jogo acima do normal.”