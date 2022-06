Após virada do Botafogo, Luís Castro critica árbitro: ‘Confusão de critérios que prejudicou a nossa equipe’

A noite deste domingo será inesquecível para o torcedor do Botafogo. Mesmo com todas as adversidades, a equipe conseguiu virar o jogo para cima do Internacional e sair do Beira-Rio com os três pontos. Na coletiva, o técnico Luís Castro, que foi expulso logo no início do jogo, teceu críticas à arbitragem de Sávio Pereira Sampaio (DF).





Luís Castro falou sobre a vitória do Botafogo (Vitor Silva/Botafogo)

– Foi um dos dias mais complexos da minha trajetória como treinador. Na minha opinião, o pênalti foi inexistente. E o segundo gol deveria ter um escanteio para o Botafogo na origem e depois acaba no segundo gol. A arbitragem deveria ser sempre agente pacificador do jogo e não agente potencializador de tudo de mal que há no jogo. E acho que houve confusão de critérios que prejudicou a nossa equipe – analisou Luis Castro.

Vale destacar que o árbitro assinalou pênalti e expulsou também o zagueiro Philipe Sampaio. Com um a menos, o Glorioso foi valente e agora ocupa a sétima colocação com 18 pontos. O comandante alvinegro citou que em 25 anos de carreira jamais tinha visto um desempenho tão confuso de uma arbitragem.

– A bola bateu no peito e depois resvalou no cotovelo, não mudou a trajetória da bola, não mudou nada. E nós ali ficamos incrédulos com a expulsão, acabando ali com o jogo, que acabou servindo para a gente com grande união. Porque se não fosse o compromisso de toda a equipe, e eu disse isso na última coletiva, que era uma equipe muito honesta e muito digna – disse, e emendou:

– Não devemos viver em função do resultado e sim em função de nossa consciência. Normalmente, os árbitros chamam os jogadores para dar cartões. Estranhei muito. Eu fui expulso com o juiz a 30 metros de mim, sem saber nem o motivo, sem ter uma simples palavra, sem simples explicação. Mas, pronto, nós seguimos – ressaltou.

O próximo compromisso do Botafogo será no outro domingo, às 16h, no Nilton Santos, no clássico contra o Fluminense. O jogo será válido pela décima quarta rodada do Brasileirão.

